НБУ продлил работу временной администрации в «Инпромбанке»

Национальный банк Украины постановлением №304 от 1 сентября т.г. продлил работу временной администрации в ПАО «Инпромбанк» до 1 ноября 2011 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Также сообщается, что продлены полномочия временного администратора банка Сергея БОГАТЫРЕВА.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины своим постановлением №173 от 1 июня т.г. ввел временную администрацию в ПАО «Инновационно-промышленный банк» на три месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Временным администратором "Инпромбанка" назначен независимый эксперт Сергей БОГАТЫРЕВ.

Для создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния банка был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на 3 месяца - со 2 июня по 1 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. «Инпромбанк» (г. Харьков) основан в 1993 году.

«Инпромбанк» завершил I квартал 2011 года с прибылью 1,2 млн. грн.

На 1 апреля 2011 года никто из акционеров банка не владел более чем 10% акций.