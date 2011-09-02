Fitch отозвал рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило и отозвало рейтинг Украины "AA(ukr)" по национальной шкале.

Об этом сообщается на официальном сайте рейтингового агентства.

Как отмечается в обнародованной на сайте информации, рейтинги отозваны, так как "более не являются актуальными для аналитического процесса агентства".

Fitch Ratings также подтвердило и отозвало национальный рейтинг России "AAA(rus)".

Напомним, в июле т.г. Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные РДЭ на уровне «В/В».

Также сообщалось, что страновой потолок рейтинга Украины подтвержден на уровне «В».