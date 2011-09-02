Мораторий на проверки малого бизнеса не приводит к существенным убыткам бюджета – ГНСУ

Мораторий на проверки малого бизнеса не приводит к существенным убыткам для государственного бюджета Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ), об этом сегодня заявил председатель ведомства Виталий ЗАХАРЧЕНКО.

"Мы не видим больших потерь бюджета от того, что не проверяем малых предпринимателей. Мелкие нарушения нас не интересуют – это не вопрос обеспечения поступлений в бюджет значительных сумм и детенизации экономики. В то же время налоговая заметила уменьшение уплаты налогов "непроверяемыми" предпринимателями. Потому, предупреждаем, если в следующем году фактические проверки возобновятся, чтобы это не стало "сюрпризом” для таких предпринимателей”, - отметил он.

В.ЗАХАРЧЕНКО напомнил, что фактические проверки малого бизнеса на сегодняшний день не проводятся. По его словам, в отдельных случаях такие проверки проводятся только на основании жалоб и заявлений граждан, которые налоговики обязаны рассматривать, а также по требованию правоохранительных органов.

В целом, благодаря использованию рискоориентированной системы, на 57% сокращено количество плановых проверок. Проверяются предприятия, которые подпадают под категорию "рисковых", а таких только 10% от общего количества предприятий, отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.