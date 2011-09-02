В Днепропетровской области поступления в госбюджет выросли в 2 раза, в местные бюджеты - на 30%

В Днепропетровской области за 8 месяцев 2011 г. поступления налогов в госбюджет выросли относительно 8 месяцев 2010 года в 2 раза – до 13 млрд. 789 млн. грн., в местные бюджеты - на 30% - до 4 млрд. 987 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ГНСУ в Днепропетровской области Сергей ШИНКАРЕНКО.

Налога на прибыль предприятий поступило 9 млрд. 137 млн. грн., что в 2,6 раза больше соответствующего показателя 2010 г., налога на добавленную стоимость - 3 млрд. 708 млн. грн. (на 59% больше).

Объемы налога на доходы физических лиц за январь-август т.г. выросли на 20% - до 3 млрд. 309 млн. грн. Объемы платы за землю составили 979 млн. грн. (на 18% больше).

Сумма поступлений единого налога с субъектов малого предпринимательства увеличилась на 9% - до 89 млн. грн. Объемы поступлений акцизного сбора остались на уровне 8 месяцев 2010 г. - 217 млн. грн. Объемы платы за торговый патент за январь-август т.г. выросли на 37% - до 17 млн. грн.

Справка УНИАН. В Днепропетровской области налоговые поступления в госбюджет за 2010 г. выросли относительно 2009 г. на 62% - до 12 млрд. 644 млн. грн. В местные бюджеты поступило 6 млрд. 422 млн. грн. - на 14% больше.