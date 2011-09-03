Янукович ратует за скорейшее подписание Договора о создании ЗСТ между участниками СНГ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает глав государств-членов СНГ содействовать ускорению процесса подписания Договора о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня на расширенном заседании Совета глав-государств СНГ в Душанбе.

"Я не вижу оснований, почему этот Договор затягивается, и просил бы, чтобы мы с вами совместно дали ответ на этот вопрос", - сказал Президент Украины.

"Для нас очень важно, что в ходе переговоров по его подготовке сформировалось четкое видение основных принципов, на которых эта зона свободной торговли будет создаваться - принципов Всемирной торговой организации", - отметил глава Украинского государства.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, этот договор необходимо подписать уже в ближайшее время.