НБУ и Минфин намерены выпустить валютные ОВГЗ

Национальный банк Украины и Министерство финансов вскоре предложат рынку новый инструмент — облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), деноминированные в иностранной валюте.

Об этом сообщил глава НБУ Сергей АРБУЗОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина».

«…Совместно с Минфином мы уже практически закончили разработку программы по ОВГЗ, деноминированных в валюте… Правительство сегодня обдумывает окончательное решение по запуску этого инструмента», — сообщил С.АРБУЗОВ.

При этом он добавил, что «банки с иностранным капиталом ухватились за эту идею — они все ждут объявления. Это новый инструмент, поэтому оценивать его пока рано. Но когда он будет уже внедрен и начнет активно использоваться, то, я думаю, кроме позитива, ничего больше не принесет».

По его словам, по сути облигации предполагают фиксацию курса для инвестора, который зайдет в Украину на определенный срок.

При этом это будут не целевые ОВГЗ, а обычные, но привлеченные от их размещения ресурсы, по словам С.АРБУЗОВА, правительство планирует направить на приоритетные программы в сельском хозяйстве, строительстве, металлургии, энергосбережении.

«Выпуск валютных ОВГЗ — лишь одна из целого ряда программ по удержанию капитала в стране, которые сейчас разрабатываются. Мы решили не ограничивать наш инструментарий традиционным набором ограничительных мер, а попытаться сделать внутренний финансовый рынок более привлекательным для размещения валютных ресурсов, чтобы они не утекали, а наоборот, приходили в страну», — отметил С.АРБУЗОВ.

Глава Нацбанка также сообщил, что для населения, чтобы его сбережения не убегали в наличную валюту и не перетекали на потребительский рынок, НБУ тоже приготовил специальные инструменты.