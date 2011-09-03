Нацбанк готовит ряд мер для борьбы с наличной валютой

Национальный банк Украины (НБУ) готовит ряд мер с целью ограничить «перетекание» сбережений населения в наличную валюту.

Об этом сообщил глава НБУ Сергей АРБУЗОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели. Украина».

«Мы решили не ограничивать наш инструментарий традиционным набором ограничительных мер, а попытаться сделать внутренний финансовый рынок более привлекательным для размещения валютных ресурсов, чтобы они не утекали, а наоборот, приходили в страну. Для населения, чтобы его сбережения не убегали в наличную валюту и не перетекали на потребительский рынок, готовятся специальные инструменты», — рассказал С.АРБУЗОВ.

«Например, НБУ сегодня очень серьезно думает над выпуском сертификатов, привязанных к золоту, которое у нас есть в резервах», — сказал он.

Он высказал уверенность, что такой инструмент будет востребован у населения, поскольку поможет людям диверсифицировать свои сбережения и защитить от валютных рисков.

«Это инструмент, который позволит удовлетворить потребность желающих сохранить свои сбережения в золоте, которое, в отличие от любых валют, не девальвирует и не подвержено инфляции. Поэтому если люди получат возможность хранить свои деньги в привязке к золоту, а не к доллару или евро, то экономика от этого только выиграет», — уверен С.АРБУЗОВ.

Глава НБУ отметил, что регулятор сейчас очень активно этим вопросом занимается, и в самое ближайшее время сделает соответствующее объявление.

«У нас буквально только что закончилось совещание по этому вопросу, были розданы соответствующие поручения, и уже через неделю-две у нас будет готова вся соответствующая информация. Будет разработано положение о выпуске сертификатов, определена процедура, условия и т.д.», — сообщил С.АРБУЗОВ.

По его словам, агентами по продаже населению таких сертификатов предполагается использовать банки. А поскольку этот инструмент все-таки монетарный, то конкурировать с банками за ресурсы населения НБУ таким образом никак не будет. «Но как только почувствуем, что внебанковский доллар уже пришел в систему и мы начали „перетягивать“ деньги из комбанков, то уйдем с этого рынка», — заверил глава НБУ.

Он также сообщил, что при выпуске сертификатов Нацбанк осознано намерен использовать в качестве залога именно золото из резервов НБУ. «Ведь наши граждане, зная, что эти бумаги подкреплены не только гарантиями Нацбанка, но и живым металлом, с удовольствием будут вкладываться в этот инструмент», — пояснил он.

Глава Нацбанка также сообщил, что регулятор уже договорился с правительством, что заберет у него на хранение около 2 тонн золота, или порядка 100 млн. долл. «При этом золото останется в собственности государства, а резервы НБУ вырастут», – добавил он.