Киргизия намерена вступить в Таможенный союз, сохранив членство в ВТО

Москва. Киргизия намерена вступить в Таможенный союз, сохранив членство во Всемирной торговой организации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Киргизии Алмазбек АТАМБАЕВ сказал в интервью изданию «Российская газета» от 5 сентября.

«Мы полны решимости вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. При этом Киргизия останется участницей ВТО», - сказал А.АТАМБАЕВ.

По его словам, ныне проводятся постоянные консультации в рамках рабочей группы стран-членов Таможенного союза. «Работа продвигается», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля т.г. правительство Киргизии приняло решение начать переговоры о вступлении в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

15 апреля правительство Киргизии создало Межведомственную комиссию по переговорам о присоединении Киргизской Республики к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству.

Власти Киргизии считают, что получат в случае присоединения к Таможенному союзу следующие преимущества: беспрепятственное передвижение товаров без таможенного оформления, денежных издержек и потери времени; развитие приграничной торговли, которая ранее сдерживалась наличием таможенного контроля;устранение внутренних постов санитарного, ветеринарного, фитосанитарного контроля; обеспечение свободного доступа хозяйствующих субъектов к осуществлению на территориях сторон торговли услугами;осуществление торговли энергоносителями без экспортных и импортных пошлин; проведение свободной миграционной политики без квот и ограничений, позволяющей мигрантам пользоваться всеми социальными правами, которые имеют граждане государства пребывания; обеспечение свободного передвижения капитала.