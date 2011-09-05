Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0015-8,0070 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись небольшим повышением котировок – 8,0015/8,0070 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2724/0,2728, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3030/11,3130. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,4116/1,4118 (пятницу — 1,4308/1,4310).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9710/7,9910.