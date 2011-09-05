На сентябрь планируется начало переговоров между Украиной и Японией о защите инвестиций

На сентябрь планируется начало переговоров о подписании между Украиной и Японией соглашения о защите инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Палаты представителей Парламента Японии Такахиро ЙОКОМИТИ после встречи с председателем Верховной Рады Украины Владимиром ЛИТВИНОМ.

Он отметил, что Украину планирует посетить делегация Ассоциации японских деловых организаций с тем, чтобы высказать свои пожелания относительно соглашения.

В свою очередь Литвин выразил надежду, что подписание такого соглашения позволит активизировать работу в сфере инвестиций. Он также сообщил, что достигнута договоренность о проведении в ближайшее время встречи делегаций парламентов Японии и Украины на уровне групп дружбы, которые должны предложить парламентам конкретный план совместной работы.

Также В.ЛИТВИН выразил надежду на углубление сотрудничества в сфере промышленности, финансов, сельского хозяйства, в энергосберегающем секторе и в гуманитарной сфере.