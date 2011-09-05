Верховная Рада в сентябре планирует ознакомиться с проектом бюджета-2012

Верховная Рада на пленарной неделе 20-23 сентября планирует ознакомиться с проектом закона о государственном бюджете Украины на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время согласительного Совета сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, должно состояться и рассмотрение программы социально-экономического развития страны.

Всего в повестку дня 9-й сессий ВР внесено более 800 законопроектов.

Уже завтра, согласно повестке дня, Верховная Рада должна устранить несогласованности в принятом 8 июля законе о пенсионной реформе.