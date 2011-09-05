Верховная Рада 9 сентября заслушает министра финансов

Верховная Рада Украины в пятницу, 9 сентября, во время Часа вопросов к правительству заслушает министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, с требованием заслушать министра финансов выступила фракция НУ-НС во время сегодняшнего Согласительного совета ВР.

В частности, лидер фракции НУ-НС Николай МАРТЫНЕНКО заявил, что министр финансов должен предоставить парламенту информацию об убытках для государства от деятельности компании «Ливелла» на рынке нефтепродуктов.

Кроме того, по словам Н.МАРТЫНЕНКО, Ф.ЯРОШЕНКО должен объяснить причины бездеятельности власти и планы правительства по недопущению безакцизного ввоза товаров на территорию Украины в будущем.

В свою очередь, член депутатской группы «Реформы во имя будущего» Владимир КАПЛИЕНКО отметил, что целесообразно было бы заслушать информацию правительства относительно возможности слияния таможенной и налоговой служб.

На это Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что соответствующий вопрос также будет поставлен министру финансов.