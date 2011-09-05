Клюев: Кабмин подаст в ВР проекты бюджета и программы социально-экономического развития

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ обещает, что правительство в сентябре подаст в Верховную Раду Украины проект закона «О государственном бюджете Украины на 2012 год» и проект Программы социально-экономического развития государства на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КЛЮЕВ сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и голов комитетов парламента.

Он отметил, что сейчас завершается работа над этими документами, и «в сентябре все это будет в Верховной Раде».

В свою очередь, лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заметил, что на сегодняшний день еще есть «ряд вопросов», и поэтому в ближайшие две недели парламент должен «достаточно серьезно поработать, в первую очередь, с Министерством финансов, Кабинетом министров с тем, чтобы были учтены все вопросы, до того как проект бюджету будет подан на рассмотрение ВР».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что перед рассмотрением проекта Программы социально-экономического развития Украины на 2012 год и рассмотрением проекта госбюджета целесообразно было бы заслушать «общий доклад правительства, в котором будет дана оценка и виденье правительством нынешней ситуации».

«Не нужно экономить время, и выделить, если нужно, полдня или день, но обсудить этот вопрос, чтобы была понятна ситуация в этой сфере», - сказал В.ЛИТВИН.