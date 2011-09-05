РФ снова предлагает Украине определиться, хочет ли она в Таможенный союз - Лавров

Москва. Россия в очередной раз предлагает Украине определиться, заинтересована ли она во вступлении в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ.

«Я не могу согласиться с тем, что мы пытаемся кого-то куда-то загнать, тем более загнать Украину в Таможенный союз. Об этом говорил Президент России, председатель правительства Российской Федерации высказывался. Речь идет о том, чтобы Украина сделала выбор – заинтересована ли она вступать в Таможенный союз или не заинтересована в этом», - сказал С.ЛАВРОВ.

По его словам, это предельно ясно было разъяснено российскими руководителями.

С.ЛАВРОВ напомнил слова Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА о том, что невозможно быть наполовину в Таможенном союзе, а наполовину быть вне его.

При этом он отметил, что в перспективе вопрос о создании зоны свободной торговли между странами Таможенного союза и ЕС должен стать быть предметом переговоров.

«Зоны свободной торговли основываются на общих принципах, но конкретные аспекты того или иного режима могут отличаться, поэтому здесь нужно вести переговоры с полным пониманием того, что находится в какой структуре», - сказал С.ЛАВРОВ.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года на внутренних границах Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана был снят таможенный контроль.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.