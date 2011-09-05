Украина не имеет возможностей для полноценного участия в Таможенном союзе – Грищенко

Москва. Украина не имеет возможностей для полноценного участия в Таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы считаем, что сегодня, к сожалению, реальных возможностей для полноценного участия в Таможенном союзе не существует хотя бы исходя из того факта, что Украина является членом ВТО, а наши три государства-партнера - еще нет», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

По его словам, ответственные за экономические вопросы представители ведут переговоры о выработке условий сотрудничества между государствами.

К.ГРИЩЕНКО надеется, что в ходе переговоров аргументы сторон будут услышаны, и будет найдена та формула, которая позволит развивать отношения между двумя государствами на основе стратегического партнерства.

Глава МЗС также отметил, что Украина пока не получила формального ответа на предложение о сотрудничестве с Таможенным союзом в формате «три плюс один», и соответствующие переговоры продолжаются, причем не только с Россией, но и с другими членами Таможенного союза – Беларусью и Казахстаном.

«Консультации мы ведем не только в Москве, но и других столицах, и рассчитываем на позитивный результат», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что переговоры между Украиной и ЕС о подписании соглашения об ассоциации, которое включает в себя соглашение о зоне свободной торговли, выходит на финишную прямую.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ заявил, что РФ в очередной раз предлагает Украине определиться, заинтересована ли она во вступлении в Таможенный союз.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

1 июля 2011 года на внутренних границах Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана был снят таможенный контроль.

С 1 января 2012 года страны объединятся в Едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

Россия предлагает Украине совместно устанавливать зону свободной торговли с Европейским Союзом после присоединения к Таможенному союзу и установления Единого экономического пространства в рамках России, Беларуси, Казахстана и Украины.