Поступления от приватизации за восемь месяцев составили 109% от плана

15:08, 05 сентября 2011
Финансы
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Поступления от приватизации в Украине в январе-августе т.г. составили 10 млрд. 970 млн. грн. - 109% от плана, предусмотренного на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Кроме того, поступления средств в Госбюджет от аренды государственного имущества за 8 месяцев этого года составили 561,6 млн. грн. – 85% годового плана. За этот же период в Госбюджет поступило 586 млн. грн. дивидендов, что составляет 393% годового плана.

Напомним, основные поступления от приватизации в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены ФГИУ от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованные 25,49% госпакета акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Крупнейшими плательщиками дивидендов на государственную долю в уставных капиталах хозяйственных обществ на сегодня выступили ОАО "Турбоатом" (42,6 млн. грн.), ПАО "Киевэнерго" (23,6 млн. грн.), ПАО "Днепроэнерго" (28,37 млн. грн.), ПАО "Укргидроэнерго" (17,7 млн. грн.).

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