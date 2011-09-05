Межбанк: закрытие торгов - 8,0030/8,0090 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками - 8,0015/8,0070, к 12:00 цены поднялись 8,0050/8,0095. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 8,0030/8,0090 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2724/28, а к 12:00 цены повысились 0,2728/32. К закрытию торгов цены снизились 0,2725/29. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4567 (+0,3215).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4110/1,4180. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 11,3030/11,3130, к 12:00 цены ушли вверх 11,3175/11,3255. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 11,2915/11,3015.