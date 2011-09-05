Доходы госбюджета в январе-августе составили 201,8 млрд. грн. - 67,5% годового плана

Доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2011 года составили 201,832 млрд. грн, или 67,5% годового плана.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Так, согласно сообщению, в январе-августе 2011 года в общий фонд госбюджета поступило 169 млрд. 633,2 млн. грн., что на 40 млрд. 954,6 млн. грн., или на 31,8%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Налога на прибыль предприятий поступило 36 млрд. 418,4 млн. грн., что на 14 млрд. 882 млн. грн., или на 69,1%, больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) в январе-августе 2011 года поступило 51 млрд. 151 млн. грн., что на 20 млрд. 917,8 млн. грн. или на 69,2% больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-августе 2011 года поступило 58 млрд. 366,9 млн. грн., что на 12 млрд. 271,9 млн. грн., или на 26,6%, больше соответствующего показателя 2010 года.

По информации Государственной казначейской службы в специальный фонд госбюджета за январь-август 2011 поступило 32 млрд. 198,6 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).

В январе-августе 2011 года возмещено НДС на сумму 28 млрд. 662,9 млн. грн, в том числе, осуществлено автоматическое возмещение НДС 198 плательщикам на сумму 8 млрд. 120 млн. грн., из них в августе 2011 года - 176 плательщикам на сумму 1 млрд. 881,7 млн. грн.