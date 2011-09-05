ГНСУ ожидает увеличения заявок на автоматическое возмещение НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) ожидает увеличения заявок от бизнеса на автоматическое возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с усовершенствованием данного механизма.

Об этом заявил заместитель председателя ГНСУ Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Закон №3609 (об усовершенствовании некоторых норм Налогового кодекса Украины) должен расширить круг налогоплательщиков, которые имеют право на автоматическое возмещение НДС, считают в ГНСУ.

Вместе с тем, внедренные изменения, говорит А.КЛИМЕНКО, не повлияют на объем сумм НДС, которые декларируются налогоплательщиками для бюджетного возмещения.

«Однако установленные критерии, по которым отбираются кандидаты на автоматическое возмещение, не изменяются и изменены не будут. Закон их лишь совершенствует. Потому эти критерии все равно остаются своеобразными «правилами». И сам факт их установления дает возможность исключить любую персональную предубежденность и возможность ошибки», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Напомним, среди ряда показателей для автоматического возмещения НДС предприятия, в частности, уровень средней заработной платы, который не может быть ниже 2,5 минимальных.

По словам А.КЛИМЕНКО, порядок определения соответствия налогоплательщика критериям, дающим право на получение автоматического возмещения НДС, будет, согласно закону, усовершенствованно. «Все формальные процедуры пересмотрены с целью упрощения. Это позволяет рассчитывать на повышение интереса плательщиков к автоматическому возмещению», - объяснил А.КЛИМЕНКО.

Также законом №3609 внесены следующие изменения в ст.200 Налогового кодекса, которая регламентирует бюджетное возмещение НДС: уменьшен показатель удельного веса объема поставок, к которым применяется нулевая ставка для получения бюджетного возмещения, к общему объему поставок (с 50 до 40%); ограничен период определения общих несогласованных сумм между налоговым кредитом, сформированным налогоплательщиком, и налоговыми обязательствами его контрагентов – до трех отчетных периодов.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс вступил в действие с 6 августа 2011 года, кроме отдельных норм.