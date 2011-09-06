Торги на рынке золота стали спокойными после хаотичного августа - эксперт

Торги на рынке золота в течение недели с 29 августа по 2 сентября стали спокойными, в диапазоне 1796-1830 долларов за унцию, что является резкой переменой после хаотичных торгов, наблюдавшихся большую часть августа.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «данные, выходившие на протяжении предыдущей недели, не придали оптимизма картине относительно экономики США, но и не были достаточно мрачными, чтобы свести на нет осторожную склонность инвесторов к покупкам рискованных активов на этой неделе». Предпочтения некоторых инвесторов в качестве прикрытия от нестабильности на других рынках и устойчивый рост таких индикаторов настроений рынка, как цены на нефть и акции, ограничили необходимость в поиске безопасных источников инвестиций, считает эксперт.

Как сообщил В.СКИДАН, в четверг цены на золото немного снизились, так как более благоприятные, чем прогнозировалось, данные по производственной сфере в США, ограничили спрос на этот актив-убежище. Однако объем торгов все же был низким, так как участники рынка ждали от Министерства труда публикацию данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в США в пятницу.

По информации эксперта, цены на золото на украинском рынке в течение прошлой недели варьировались в пределах: 471-486 грн. за грамм в слитках по 100 грамм.