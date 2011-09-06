Налоговики Тернопольской области мобилизировали в сводный бюджет 983 млн. грн.

В январе-августе 2011 года налоговыми органами Тернопольской области направлено в сводный бюджет 983 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе экономического анализа Государственной налоговой службы в Тернопольской области, это составляет 92% от прогноза. Вместе с тем, это на 157,6 млн. грн., или на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

В общий фонд государственного бюджета в январе-августе т.г. от области поступило 394 млн. грн., доходы местных бюджетов, которые контролируются налоговыми органами, за 8 месяцев 2011 года составили 558 млн. грн. Роспись местных советов за январь-август т.г. выполнена на 106%.

Как отметили в отделе экономического анализа, обозначенных результатов удалось достичь, в частности, за счет экономического роста в регионе и принятия мер, направленных на разрушение схем уклонения уплаты от налогов.