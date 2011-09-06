Открытие межбанка: доллар дорожает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0050/8,0110 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2708/0,2712, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2875/11,2980. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,4107/1,4109 (понедельник – 1,4116/1,4118).

В понедельник, 5 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.