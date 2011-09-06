Янукович: бюджет-2012 должен основываться на реальных показателях

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет требовать от правительства, чтобы показатели государственного бюджета на 2012 год базировались на реальном сценарии социально-экономического развития страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время торжественного открытия 9-й сессии ВР.

«Прежде всего, я буду требовать, чтобы показатели государственного бюджета 2012 года основывались на реалистическом сценарии социально-экономического развития», - сказал он.

По словам Президента, одним из основных приоритетов будущего года является дальнейшее усиление системы государственных финансов, поскольку это важно в условиях сложной ситуации в мире. «Нам нужна взвешенная долговая политика, сокращение бюджетного дефицита, обеспечение сбалансированности местных бюджетов, осуществление расходной политики на основе оптимизированных государственных целевых и бюджетных программ», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что ключевой задачей бюджета в следующем году является толчок к дальнейшему росту экономики и региональному развитию.

Говоря о выполнении госбюджета-2011, Президент отметил, что он имеет все признаки стабильности. «Плановые показатели по доходам общего фонда перевыполнены за 7 месяцев этого года. Убежден, что мы завершим текущий бюджетный год с хорошим результатом», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о позитивах, которые удалось начать, Президент заявил, что это, в частности, пенсионная реформа, земельная реформа и шаги для развития предпринимательства.

При этом В.ЯНУКОВИЧ оговорился и сказал, что «искажаются условия для развития предпринимательства». Очевидно, он имел в виду, что такие условия «создаются».

Справка УНИАН. По данным Государственной казначейской службы, доходы государственного бюджета Украины в январе-августе 2011 года составляли 201,832 млрд. грн, или 67,5% годового плана.

В январе-августе 2011 года в общий фонд госбюджета поступило 169 млрд. 633,2 млн. грн., что на 40 млрд. 954,6 млн. грн., или на 31,8%, больше соответствующего показателя 2010 года.

Налога на прибыль предприятий поступило 36 млрд. 418,4 млн. грн., что на 14 млрд. 882 млн. грн., или на 69,1%, больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) в январе-августе 2011 года поступило 51 млрд. 151 млн. грн., что на 20 млрд. 917,8 млн. грн. или на 69,2% больше соответствующего показателя 2010 года.

НДС с ввезенных на территорию Украины товаров в январе-августе 2011 года поступило 58 млрд. 366,9 млн. грн., что на 12 млрд. 271,9 млн. грн., или на 26,6%, больше соответствующего показателя 2010 года.

По информации Государственной казначейской службы, в специальный фонд госбюджета за январь-август 2011 поступило 32 млрд. 198,6 млн. грн. (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений и субвенций из местного бюджета).