ЕАБР с российскими и украинскими учеными изучит перспективы интеграции Украины в ТС и ЕЭП

Москва. Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЕАБР) совместно с Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук и Институтом экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины начали совместное исследование макроэкономического эффекта различных форм глубокого экономического сотрудничества Украины со странами Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС.

Об этом УНИАН сообщили в ЕАБР.

«Цель исследования - определить состояние и перспективы развития интеграционных связей Украины с Россией и ее партнерами по Таможенному Союзу, выявить наиболее эффективные формы и направления развития интеграционных процессов, включая зону свободной торговли и различные секторальные соглашения», - говорится в сообщении.

В проекте разрабатывается модельный комплекс для прогнозирования экономического развития и оценки эффекта интеграции экономик России, Казахстана, Беларуси и Украины, основанный на использовании межотраслевого и других балансов, принципов всеобщего равновесия, аппарата расширенной производственной функции.

«У меня нет сомнений в том, что экономическая интеграция на базе ЕЭП принесет пользу всем странам-участницам. Однако достоверная оценка долгосрочных последствий интеграции требует сложных расчетов с помощью современного прогнозно-аналитического инструментария. Такой инструментарий мы сейчас разрабатываем в сотрудничестве с ЕАБР на основе межотраслевых и межстрановых макроэкономических моделей, которые используются в исследованиях нашего Института, а также Института экономики и прогнозирования НАН Украины», - сказал директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик Виктор ИВАНТЕР.

По мнению аналитиков ЦИИ, одним из главных преимуществ применяемых в исследовании подходов является учет возможного влияния структурных и технологических сдвигов в рассматриваемой группе стран на взаимную торговлю, активизацию производственной кооперации и межгосударственной специализации, а также повышение трудовой миграции и туристической активности.

Предварительный анализ показал, что потенциальный экономический эффект вступления Украины в ТС может привести к увеличению платежного баланса страны на 6-9 млрд. долларов США в год. Только объем экспорта украинских товаров, прежде всего металлургической и машиностроительной продукции, в российском направлении может увеличиться на 5-8 млрд. долларов.

Исследование перспектив экономической интеграции Украины со странами Таможенного Союза планируется завершить к началу 2012 года.

Справка УНИАН: Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Республика Армения и Кыргызская Республика.