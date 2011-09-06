Центробанк Швейцарии привязал курс франка к евро

Центробанк Швейцарии ввел привязку курса франка к евро. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ Швейцарии.

Согласно документу, курс 1,2 франка за евро станет минимальной границей, по которой будут совершаться сделки по обмену валюты.

В тоже время, в ЦБ подчеркивают, что курс 1,2 франка за евро также является слишком и нуждается дальнейшем снижении.

«Текущий рост курса швейцарского франка представляет серьезную угрозу для швейцарской экономики и несет в себе риск дефляционного развития» - говорится в пресс-релизе Цетробанка.