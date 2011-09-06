На сегодняшних торгах евро и фунт рискуют продолжить свое падение - эксперт

На сегодняшних торгах евро и фунт рискуют продолжить свое падение против менее доходного доллара. Причем, основной движущей силой, толкающей обе валюты вниз, является евро, поскольку экономические проблемы в данном регионе представляются более серьезными, чем в Великобритании, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По прогнозу аналитиков, во вторник стоит ожидать продолжения падения евро к отметке 1.40, а британского фунта - в район 1.60. Японская иена и швейцарский франк будут укрепляться по отношению к евровалюте и фунту, однако в отличие от пары USD/JPY, которая вряд ли в ближайшее время покинет отмечку 76–77, швейцарский франк может возобновить рост и по отношению к доллару США, и уже во вторник направиться к уровню 0.77.