Мировую экономику вряд ли ожидает повторная рецессия – президент ВБ
14:12, 06 сентября 2011Финансы
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Мировую экономику вряд ли ожидает повторная рецессия, однако соответствующие риски все же существуют. Как сообщает РБК, такое мнение высказал президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК.
Он также заявил, что не верит в повторную рецессию экономики США.
В то же время глава Всемирного банка подчеркнул, что будущее американской экономики в высшей степени неопределенно. По мнению Р.ЗЕЛЛИКА, США предстоит столкнуться с медленным экономическим ростом и высокой безработицей.
Президент Всемирного банка также поделился своими соображениями по поводу кризиса в Европе. По его словам, Европейскому союзу следует провести более тщательную работу в отношении финансовой политики его стран-участниц.
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