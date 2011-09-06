Moody's изменило прогноз по рейтингу «ОТП Банка» с «негативного» на «стабильный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз по рейтингу финансовой устойчивости АО «ОТП Банк» с «негативного» на «стабильный».

Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинг BFSR (bank financial strength rating) был сохранен на уровне «D-», так как ограничен страновым потолком.

«Уровень рейтинга BFSR сдерживается все еще непростой ситуацией с проблемными кредитами в Украине, сокращением активов и филиальной сети. Одновременно на улучшение прогноза повлияли: усиление процессов риск-менеджмента банка, которые в свою очередь базируются на ведущих практиках акционеров (OTP Bank Plc., Венгрия); высокий уровень достаточности капитала и ликвидности; позиция одного из крупнейших в стране банков, а также поддержка акционера», - отмечается в сообщении Moody`s.

При этом указывается, что рейтинговое агентство не ожидает изменения рейтинга BFSR банка в ближайшем будущем. «В долгосрочной же перспективе рейтинг BFSR, вероятно, будет повышен, в случае, если банк будет способен самостоятельно наращивать свой капитал, без потери рентабельности увеличит долю рынка, нарастит клиентскую базу и расширит портфель предлагаемых продуктов, а также еще более усовершенствует свои подходы в области управления рисками. В то же время напоминаем, что рейтинги украинских банков могут быть изменены только в случае повышения странового «потолка» для Украины», - говорят в Moody`s.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 23,225 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 19,511 млрд. грн., обязательства – 19,952 млрд. грн., уставный капитал - 2,868 млн. грн., собственный капитал – 3,274 млрд. грн.

«ОТП Банк» в I полугодии увеличил чистую прибыль на 60,8% – до 379,8 млн. грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».