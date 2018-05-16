Кредит под залог депозита – выгодный вариант?

Летом материальные затраты украинцев резко возрастают. Поездка к морю, отдых за границей, закупка школьной «амуниции», поступления в вузы – далеко не полный список расходов наших граждан в отпускной сезон. В то же время из-за общего снижения бизнес-активности доход среднестатистической украинской семьи падает примерно на 15-30%. Таким образом, к началу осени бюджет большинства рядовых украинцев поисчерпался и требует срочного пополнения. Возможно ли на сегодня взять в банке кредит под выгодную процентную ставку?

«Чаще всего банки предлагают сейчас кредиты для физических лиц под 30% годовых без залога и под 20% - при наличии залога, - рассказывает Валентина Брожик, директор розничного бизнеса «Надра банка». – Однако если у клиента есть депозит в банке, он может воспользоваться им как обеспечением кредита и взять, таким образом, средства под процентную ставку примерно в два раза ниже рыночной».

Кредит под залог депозита – услуга, которая относительно недавно вошла в практику украинских банков, но с каждым годом становится все более популярной. «Допустим, клиент разместил деньги на депозите на год, но после летнего отдыха они ему срочно понадобились, например, на ремонт автомобиля или крыши на даче, - отмечает В.Брожик. - В этом случае не обязательно разрывать депозитный договор, теряя проценты, достаточно оформить кредит под залог своего депозита. Деньги на депозите остаются в сохранности, а у заемщика появляется возможность решить свои денежные проблемы. При этом сниженные проценты погашаются частично за счет начисляемых процентов на депозит».

По словам эксперта, поскольку у банка уже имеются все необходимые документы клиента, которые были получены при оформлении вклада, банк не требует в залог какое-либо имущество клиента, что существенно упрощает процедуру оформления кредита. Разве что банк может потребовать письменное согласие супруга либо супруги, в случае если клиент состоит в браке.

Срок действия таких кредитов ограничен терминами депозитного договора и, как правило, составляет от 1 до 15 дней меньше срока действия депозита. В настоящее время в той или иной форме под залог депозита кредитуют почти все украинские банки. Входящие в ТОП-30 крупнейшие банки за последний месяц предлагали такую форму кредита в размере от 75% до 90% суммы депозита. Стоит отметить, что отдельные финучреждения ввели ограничения на максимальную сумму кредита под депозит - до 500 тысяч гривен.

Если клиент желает получить кредит, кредитная ставка оформляется в виде маржи от 2% до 6% процентной ставки депозита. Так, при марже 3%, если ставка по депозиту до 12% - ставка по кредиту составит 15%.

Процентная ставка в выгодную сторону отличается от кредитования на общих основаниях. Также при расчете стоимости пользования кредитом стоит учесть, что хотя на рынке эта практика широко не распространена, но некоторые банки берут дополнительную комиссию за выдачу кредита в размере 1-2%. В случае, когда клиент имеет валютный депозит, сумма кредита будет зависеть от того, в какой валюте открыт депозит, в настоящее время она составляет 80%. Процентные ставки по кредитам под вклад в валюте колеблются от 14% до 30%.

И под конец немного статистики с финансового рынка. По данным НБУ, на начало 2011 года в украинских банках было открыто 166,3 млн. клиентских счетов. Из общего количества текущие счета клиентов составляют 65,4% (или 108,7 млн.), депозитные счета – 34,6% (или 57,6 млн.).

В целом за 2010 год количество открытых клиентами счетов увеличилось на 6,8 млн. При этом основную часть клиентской базы формирует население – доля счетов физических лиц составляет 97,8%: 105,3 млн. – текущие и 57,4 млн. – депозитные (вкладные) счета. Из 162,7 млн. счетов физлиц около трети (54,6 млн.) были открыты в Ощадбанке еще до 2 января 1992 года.

Национальный банк также отмечает, что сохранилась и усилилась тенденция увеличения количества клиентов банков, которые открыли текущие и вкладные (депозитные) счета.

Еще один немаловажный факт о состоянии кошельков соотечественников. В Украине более 7,3 тысячи человек задекларировали за 2010 год доход, который превышает 1 млн. грн.

Как отметил заместитель председателя Государственной налоговой службы Александр Клименко, "наибольшее количество миллионеров, по итогам кампании декларирования, зафиксировано в Киеве (894 человека), Днепропетровской (681) и Донецкой (524) областях. Всего по Украине доход более 1 млн. грн. за 2010 год задекларировали 7311 граждан”.

Кроме того он добавил, что значительная часть полученного дохода приходится на инвестиционную прибыль от осуществления плательщиками налога операций с ценными бумагами и корпоративными правами, операций купли-продажи недвижимого имущества, а также получения иностранных доходов.

„Мы имеем существенный прирост миллионеров по результатам декларирования. В прошлом году их было 6155 человек”, - подчеркнул А.Клименко.

Игорь Волошин (для УНИАН)