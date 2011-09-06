Межбанк: закрытие торгов - 8,0170/8,0250 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0050/8,0110, к 12:00 цены поднялись до 8,0110/8,0160. К закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума - 8,0170/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2708/0,2712, к 12:00 цены повысились - 0,2715/0,2719. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2718/0,2722. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4351 (+0,3556).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4040/1,4280.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2875/11,2980, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3650/11,3760. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,3325/11,3475.