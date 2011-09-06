Дефицит госбюджета в январе-августе снизился в 9,4 раза — до 4,7 млрд. грн.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-августа 2011 года против показателя аналогичного периода 2010 года снизился в 9,4 раза — до 4,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Дефицит государственного бюджета в текущем году удалось снизить благодаря позитивной динамике доходов и взвешенной политике расходов. Дефицит госбюджета за 8 месяцев 2011 года сократился в 9,4 раза против соответствующего периода 2010 года - до 4,7 млрд. грн., в т.ч. общего фонда - в 3,7 раза, до 6,7 млрд. грн.» - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (с поправками) доходы госбюджета предусмотрены на уровне 299,197 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 253,213 млрд. грн., доходы специального фонда – 45,983 млрд. грн.

Расходы госбюджета Украины на 2011 год – 337,639 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 291,480 млрд. грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета – 35,343 млрд. грн., предельный объем государственного долга на 31 декабря 2011 года – 375,643 млрд. грн.