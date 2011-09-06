Минюст утвердил порядок государственной регистрации предпринимателей через Интернет

Министерство юстиции утвердило порядок государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей через Интернет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Утвержденный Минюстом Порядок устанавливает общие принципы представления электронных документов для проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей с использованием Интернета. Приказ также регламентирует порядок обращения этих документов.

Так, согласно приказу, для регистрации юридического лица или физического лица – предпринимателя необходимо будет обратиться к государственному регистратору (сегодня эти полномочия возложены на Государственную регистрационную службу Украины), который предоставит заявителю доступ к специальному веб-сайту в Интернете. Через веб-сайт можно будет заполнить регистрационную карточку и подать документы, необходимые субъекту предпринимательской деятельности для регистрации.

Порядок также предусматривает возможность подачи необходимых для регистрации документов через нотариуса. В таком случае документы будут засвидетельствованы электронной цифровой подписью нотариуса.

Согласно приказу Минюста, государственный регистратор будет обязан дважды в день (в первой и второй половине дня) проверять наличие новых заявлений для проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. При этом заявителю автоматически будет посылаться сообщение, подтверждающее факт получения заявления.

Прохождение и рассмотрение представленных документов также можно будет отслеживать в Интернете через указанный сайт.

В случае отказа в проведении государственной регистрации заявитель получит об этом сообщение в электронной форме, а также в бумажном виде – не позже трех рабочих дней со дня получения заявления.

В случае регистрации заказчик получит об этом сообщение в виде электронного документа и на бумажном носителе по указанному заявителем адресу.

Как известно, в соответствии с частью второй статьи 7 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» специально уполномоченный орган по вопросам государственной регистрации (Государственная регистрационная служба Украины) обязан утвердить порядок представления и обращения электронных документов при регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей. Соответствующие изменения к Закону были приняты 19 октября 2010 года.

Государственная регистрационная служба Украины была создана в связи с реформированием системы центральных органов исполнительной власти в соответствии с Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года № 1085 «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти». Согласно Указу, Государственная регистрационная служба Украины является центральным органом исполнительной власти, деятельность которой направляется и координируется Кабинетом министров Украины через министра юстиции.