Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает создать единый госпортал административных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время заседания комитета по экономическим реформам.

«Надо определиться относительно судьбы каждой админуслуги: она имеет право на последующее существование или не имеет… Необходимо обеспечить создание единого государственного портала административных услуг…», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в Российской Федерации такой портал уже создан и работает.