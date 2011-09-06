Дефляция в Украине в августе составила 0,4% – Госстат

Дефляция в Украине в августе 2011 года по сравнению с июлем 2011 года составила 0,4%, против декабря 2010 года – 4,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно сообщению, показатель инфляции в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 8,9%, в январе-августе 2011 против аналогичного периода 2010 года – 9,4%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в августе 2011 года к августу 2010 года выросли на 8,3% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года выросли на 8,4%), в частности на продукты питания – на 8% (8,3%), хлеб и хлебопродукты – на 17,9% (18,3%), в том числе на хлеб – на 16,4% (13,6%), макаронные изделия – на 16,4% (14,7%), кондитерские изделия из муки – 10,5% (9,7%), мясо и мясопродукты – на 10% (3,9%), рыбу и рыбопродукты – на 8% (4,7%), молоко, сыр и яйца – на 9,6% (3,5%), в том числе на молоко – на 5,5% (6,8%), сыр и творог – на 10,9% (7,1%), яйца – на 12,4% (снижение на 20,6%), на масло и жиры – цены выросли на 13,1% (7,6%), в том числе на масло сливочное – на 8,9% (12,6%), масло подсолнечное – на 24,6% (18,5%), на другие пищевые животные жиры – снизились на 4,6% (19,7%).

Цены на фрукты в августе 2011 года к августу 2010 года выросли на 3,5% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года на 11,5%). На овощи цены снизились на 20,3% (рост на 9,8%), в том числе на картофель – снижение цен на 16,7% (рост на 21,9%). Цены на сахар выросли на 11,2% (7,1%), кондитерские изделия сахаристые – на 11,5% (11%), безалкогольные напитки – на 10,7% (7,5%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в августе 2011 г. к августе 2010 г. подорожали на 16,6% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 19,5%), цены на одежду и обувь выросли на 1,6% (1,7%), в том числе на одежду – на 2,1% (2,1%), обувь – на 0,8% (1,3%).

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в августе 2011 года к августу 2010 года подорожали на 12,1% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 20,1%), в том числе квартплата выросла на 16,9% (13,3%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 3,5% (2,9%), канализацию – на 12,5% (12,4%), воду – 13,6% (12,7%), цены на электроэнергию — на 22,9% (16%), на природный газ остались без изменений (рост на 41,3%), на горячую воду и отопление – выросли на 16,5% (18,6%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в августе 2011 г. к августу 2010 года выросли на 3,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 2,5%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 3,9% (3%), домашний текстиль – на 5,2% (4,3%), бытовая техника – на 1,3% (0,1%).

Стоимость услуг здравоохранения в августе 2011 г. к августу 2010 года возросла на 7,8% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 6,7%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 8% (5,6%), амбулаторные услуги подорожали на 7,3% (7,3%).

Цены в транспорте в августе 2011 г. к августу 2010 года выросли на 21,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 15,2%), в том числе на покупку транспортных средств – на 3,3% (2,1%), на топливо и масла – на 35% (26,4%), транспортные услуги – на 18,2% (12,1%) (пассажирский железнодорожный транспорт — на 6,3% (3,4%), пассажирский автодорожный транспорт – на 20,1% (13,5%)).

Цены в сфере связи в августе 2011 г. выросли на 2,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – снизились на 0,8%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг выросла на 2,5% (снизилась - на 0,3%).

Цены в сфере отдыха и культуры в августе т.г. выросли на 4,1% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 3,7%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в августе т.г. на 2,6% (также снизилась - на 3%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 7,1% (7,1%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,2% (6,5%).

Цены в сфере образования в августе 2011 г. к августу 2010 г. выросли на 10,2% (в январе-августе 2011 года к январю-августу 2010 года – на 10,6%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 15,7% (19,7%), среднее образование – на 8,8% (8,8%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,9% (8,8%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в августе 2011 г. к августу 2010 года выросла на 8,6% (7,8%).

Справка УНИАН. В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.