Банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне 0-0,1%

Банк Японии в среду, 7 сентября, оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1%.

Решение о сохранении ставки было принято девятью членами совета по денежной политике единогласно. Сохранение базовой ставки совпало с ожиданиями аналитиков.

Такой уровень ключевой базовой ставки остается неизменным с октября 2010 года.

Банк Японии ожидает, что экономика Японии начнет восстанавливаться со второй половины 2011 финансового года при поддержке растущего объема экспорта, отражающего увеличившийся спрос со стороны зарубежных фирм, а также при помощи повышения внутреннего спроса.

Среди рисков для перспектив национальной экономики регулятор отмечает сложную ситуацию в экономике США и вероятные последствия долгового кризиса в Европе.

На предыдущем заседании в августе регулятор решил увеличить объем программы по выкупу активов с рынка на 10 триллионов иен (129 миллиардов долларов) - до 50 триллионов иен (648 миллиардов долларов). В частности, банк на 2 триллиона иен увеличит покупки государственных облигаций Японии (до 4 триллионов иен), и на 900 миллиардов иен - покупки корпоративных бондов (до 2,9 триллиона иен).

Банк планирует завершить программу покупок облигаций, как корпоративных, так и государственных, в рамках политики смягчения к концу 2012 года, передает РИА Новости.