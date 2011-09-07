Обама в речи перед Конгрессом предложит план создания рабочих мест объемом 300 млрд. долл.

Президент США Барак ОБАМА в своем выступлении перед Конгрессом предложит план по созданию рабочих мест общим объемом 300 миллиардов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Речь президента перед обеими палатами конгресса назначена на вечер четверга. Предположительно, план Б.ОБАМЫ будет включать рекомендации расширить систему налоговых кредитов для малого бизнеса и увеличить инвестиции в инфраструктуру страны. Ранее Б.ОБАМА не раз говорил о том, что развитие инфраструктуры, в частности, дорожно-транспортной, не только является важной инвестицией в будущее новых поколений американцев, но и способом уже сейчас создать большое количество рабочих мест.

Президент направит свой план на рассмотрение созданной в соответствии с законом о повышении потолка госдолга двухпартийной комиссии конгресса, которой предстоит разработать комплекс мер для сокращения бюджетного дефицита в долгосрочной перспективе на 1,5 триллиона долларов.

Экономика США, подорванная экономическим кризисом, пережила недавно еще один удар. После многомесячных переговоров между республиканцами и демократами по вопросу о повышении потолка госдолга, едва не завершившихся объявлением в стране технического дефолта, агентство S&P понизило кредитный рейтинг страны с максимального "ААА"до "АА+".