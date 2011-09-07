Брюссель. Еврокомиссия приветствует намерения Италии ограничить бюджетные расходы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

“Европейская комиссия приветствует новые меры, обнародованные итальянским правительством”, - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Комиссия, в частности, приветствует намерения Италии закрепить принцип сбалансированного бюджета в Конституции, а также повысить пенсионный возраст для женщин в частном секторе с 60 до 65 лет.

По убеждению Комиссии, эти меры позволят Италии достигнуть согласованных в ЕС целей дефицита бюджета и будут способствовать уменьшению долга страны.

Как сообщал УНИАН, правительство Италии одобрило меры, направленные на экономию 45,5 млрд. евро. Сегодня за этот пакет будет голосовать Сенат страны, а до конца недели он должен быть передан в Палату депутатов.

Новые правительственные меры уже вызвали в стране массовые акции протеста.