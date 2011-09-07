Межбанк: открытие торгов - 8,0110/8,0190 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0110/8,0190 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2713/0,2717, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2585/11,2815.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,4064/1,4066 (вторник – 1,4107/1,4109).

Во вторник, 6 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.