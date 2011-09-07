Межбанк: открытие торгов - 8,0110/8,0190 грн./долл.
11:12, 07 сентября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,0110/8,0190 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2713/0,2717, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,2585/11,2815.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,4064/1,4066 (вторник – 1,4107/1,4109).
Во вторник, 6 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.
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