На торгах в среду следующей целью для пары EUR/USD будет поддержка 1,3840 - эксперт

На торгах в среду, 7 сентября, следующей целью для пары EUR/USD будет поддержка 1,3840, в районе которой находится квартальный минимум пары. Если единая валюта будет снижаться, то USD/CHF будет расти, следующая цель – 0,8850–0,8900. Фунт, так же как и евро, продолжит снижение, и направится к отметке 1,5800. Пара USD/JPY, скорее всего, будет восстанавливаться в связи с тем, что инвесторы вряд ли перейдут в иену, опасаясь серьезных действий со стороны Банка Японии против высокого курса национальной валюты, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в среду евро и фунт могут находиться под давлением на фоне долговых проблем Еврозоны. Инвесторы не верят в то, что проблемы Италии и Греции будут когда-нибудь решены. Также доллар может получить поддержку от снижения основных фондовых индексов США. Кроме того, в четверг рынок ожидает решение по процентным ставкам ЕЦБ, в преддверии которого от единой валюты, скорее всего, будут избавляться.