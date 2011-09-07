Граждане Украины во II квартале потратили в Польше 220 млн. долларов

Варшава. Граждане Украины во втором квартале текущего года купили в Польше товаров на около 220 млн. долларов, что на почти 20% больше показателей первого квартала текущего года и на 10% больше, чем во втором квартале прошлого года.

Об этом сказано в исследовании приграничной торговли польского Госкомстата, которым располагает УНИАН.

Украинцы оставили в польских магазинах денег больше всех иностранцев, которые пересекали Восточную границу Польши с Украиной, Беларусью и Россией, и потратили вместе 375 млн. долларов.

Частные закупки всех иностранцев увеличились на 10% в квартальном выражении и 16% в годовом.

Белорусы потратили в Польше около 135 млн. долларов, а россияне – 20 млн. долларов.

Граждане Украины в среднем тратили в польских магазинах 180 долларов, белорусы – 160 долларов, а россияне – 120 долларов.

Украинцы традиционно чаще всего покупали у поляков строительные материалы, домашнюю технику и запчасти к автомобилям.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале года частные покупки украинцев в приграничных польских магазинах увеличились на 20% до около 180 млн. долларов, что составило половину всех затрат иностранцев, пересекающих восточную границу Польши.

В прошлом году украинцы увеличили закупки в пограничных районах Польши на 10% до около 800 млн. долларов

Справка УНИАН. Польский GUS оценивает затраты пересекающих восточную границу Польши иностранцев и поляков на базе заполняемых ими анонимных анкет, в которых они декларируют планируемые затраты, с 2008 года.

Украинское законодательство разрешает ввозить в страну "в частном порядке" (без таможенного оформления) товары стоимостью до 200 евро.