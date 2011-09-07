Столичные налоговики в январе-августе перечислили в сводный бюджет 51,8 млрд. грн.

Столичные налоговики в январе-августе 2011 года перечислили в сводный бюджет 51,8 млрд. грн. налогов и сборов, что на 35%, или на 18,3 млрд. грн., больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной налоговой службы Украины в г. Киев.

Согласно сообщению, увеличения поступлений удалось достичь благодаря позитивным тенденциям в экономике, налоговой реформе и изменению философии работы налоговой службы – перенесения акцентов на улучшение обслуживания налогоплательщиков, а также благодаря детенизации экономики.

Столичные налоговики с начала года перечислили в государственный бюджет 46,2 млрд. грн. налогов и сборов, что на 17,6 млрд. больше, чем за 8 месяцев в 2010 году. В бюджет Киева налогоплательщики перечислили 5,7 млрд. грн.