Размер Фонда гарантирования вкладов в августе вырос на 1,47% - до 4,409 млрд. грн.

Размер Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины в августе 2011 года вырос на 1,47% - до 4,409 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Согласно сообщению, количество участников Фонда по состоянию на 1 августа составляет 169 банков, количество временных участников – 8 банков.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

Поступления в Фонд в 2010 году составили 1,428 млрд. грн., выплаты гарантированных сумм – 2,294 млрд. грн. Выплаты осуществлялись вкладчикам 16 ликвидированных банков, гарантированную сумму получили 65 тыс. человек.