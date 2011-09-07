Международные валютные резервы НБУ выросли до 38,206 млрд. долл.

15:10, 07 сентября 2011
Финансы
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Международные валютные резервы Национального банка Украины в августе 2011 года увеличились на 1%, или на 391,52 млн. долл., – до 38 млрд. 205,55 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34 млрд. 576,40 млн. долл.) золотовалютные резервы увеличились на 10,5%, или на 3 млрд. 629,15 млн. долл.

Также сообщается, что на 1 сентября в структуре резервов 36 млрд. 595 млн. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 8,49 млн. долл., золото – 1 млрд. 601,93 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.

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