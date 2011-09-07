Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0005-8,0080 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0110/8,0190, к 12:00 цены снизились до 8,0080/8,0125. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0005/8,0080 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2713/0,2717, к 12:00 цены повысились 0,2715/0,2719. К закрытию торгов цены понизились 0,2708/0,2711. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,5300 (+0,0949).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3995/1,4150.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2585/11,2815, к 12:00 цены ушли вверх - 11,2820/11,2925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 11,2460/11,2605.