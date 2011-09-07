Аналитики ICU понизили прогноз макропоказателей Украины на 2011-13 гг.

Группа "Инвестиционный Капитал Украины" (ICU) пересмотрела свой базовый прогноз по макроэкономическим показателям Украины на 2011-13 гг., в частности, снизив уровень реального ВВП по итогам 2011 г. с 4,5 % до 4%. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр ВАЛЬЧИШЕН.

По его словам, ICU также пересмотрела свои прогнозы по ВВП на 2012-2013 гг., снизив его с 5,2% и 4,6% до 3,5% и 4,6% соответственно. По словам эксперта, замедление темпов экономического роста связано со снижением макроэкономических показателей в странах - основных торговых партнерах Украины, а также с более сдержанным отношением прямых и портфельных инвесторов к рисковым активам, в числе которых инвестиции в акции и облигации развивающихся стран с низким кредитным рейтингом. В то же время, по словам А.ВАЛЬЧИШЕНА, поддержку экономическому роста окажет агропромышленный и металлургический секторы.

Аналитик также отметил, что правительство, скорее всего, будет придерживаться консервативной фискальной и монетарной политики, что также не будет способствовать ускорению экономического роста. По словам А.ВАЛЬЧИШЕНА, ожидаемое оживление экономики в связи с Евро-2012 также, скорее всего, будет недостаточно для ускорения роста, поскольку планируемых правительством в связи с этим инвестиций недостаточно, чтобы быть доминирующим фактором, который мог бы влиять на ситуацию в стране.

В соответствии с прогнозами аналитиков ICU, инфляция на конец 2011 г. составит 9,3%, в 2012-13 гг. она также будет ниже 10%.

Кроме того, по мнению аналитиков, повторение событий осени 2008 г., когда произошла глубокая девальвация гривни, маловероятно, поскольку приток прямых и портфельных инвестиций в 2011-13 гг. обеспечит покрытие счета текущих операций.