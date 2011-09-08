ГПУ направила в суд дело в отношении экс-временного администратора "Родовид банка"

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело относительно бывшего временного администратора "Родовид Банка" Сергея ЩЕРБИНЫ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, 6 сентября 2011 ведомством утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело по обвинению С.ЩЕРБИНЫ по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст.366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины и гражданина А. - по ч. 5 ст.191, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Досудебным следствием, проведенным Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, установлено, что на протяжении 2008-2009 годов С.ЩЕРБИНА и директор одного из предприятий, гражданин А., подделав документы об аренде имущества и выполнении ремонта арендованного помещения, завладели средствами на сумму более 44, 8 млн грн.

Кроме того, временный администратор, превысив свои служебные полномочия, без согласования и разрешения Национального банка Украины заключил с адвокатским объединением договор о предоставлении правовых услуг, чем банку был нанесен материальный ущерб на сумму 301,6 млн грн.

Также в Генпрокуратуре отметили, что в отношении обвиняемого С.ЩЕРБИНЫ применена мера пресечения взятие под стражу, гражданин А. находится на подписке о невыезде.

В ходе досудебного следствия был наложен арест на дом, который был предметом преступления, а также на квартиры и имущество обвиняемых.