Остаток средств на корсчетах украинских банков достиг 5-летнего минимума

Остаток средств на корсчетах банков на 7 сентября 2011 года достиг минимального уровня за последние 5 лет.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка Украины, остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Нацбанке 7 сентября 2011 года сократился на 19,6% и на начало дня 8 сентября 2011 года составил 9,393 млрд. грн.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца, объем средств на корсчетах сократился на 42%, или на 6,723 млрд. грн.

Президент Украинского аналитического центра Александр ОХРИМЕНКО в интервью УНИАН высказал мнение, что может быть несколько причин такого рекордного сокращения остатков на корсчетах. Во-первых, возможно, Госказначейство начало аккумулировать средства для бюджетных выплат.

Кроме того, эксперт отметил, что исходя из данных по объему межбанковского валютного рынка, Нацбанк уже несколько дней продает значительные объемы валюты. Это может быть связано с необходимостью оплаты закупок «Нафтогазом» газа в хранилища по нынешней цене. Также возможно, что валюта необходима для выполнения украинскими компаниями и банками своих обязательств перед иностранными кредиторами.

А.ОХРИМЕНКО также не исключает, что активизировался отток капитала за границу.