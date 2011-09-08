В Беларуси к концу года доллар будет стоить 6-7 тыс. белорусских рублей - эксперт

Минск . К концу текущего года в Беларуси есть все предпосылки для снижения текущего рыночного курса белорусского рубля к доллару до уровня 6-7 тыс./1 долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) Сергей ВАРИВОДА.

«Открытие дополнительной сессии на Белорусской валютно-фондовой бирже и целенаправленная работа Нацбанка и правительства по стабилизации ситуации на валютном рынке позволит снизить текущий рыночный курс белорусского рубля к доллару и вернуть его в границы 6-7 тыс. за 1 долл.», - отметил эксперт.

Он признал, что на начальном этапе после открытия допсессии курс белорусского рубля к доллару будет спекулятивным, так как будет складываться с учетом отложенного спроса субъектов хозяйствования и населения.

Как сообщал УНИАН, в конце августа президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что рыночный курс белорусского рубля будет определен в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже. Он отметил, что искусственно поддерживать курс в республике не планируется.

Напомним, весной т.г. мгновенная девальвация национальной валюты Беларуси достигла 56%. Нацбанк Беларуси 22 марта 2011 года перестал продавать доллары банкам для дальнейшей перепродажи населению. Дефицит иностранной валюты привел к возобновлению теневого обменного рынка (разница в курсах доллара между официальным и «черным» рынком на сегодняшний день достигает 1,7 раза), к панике среди населения, очередям.

По данным Нацбанка Республики Беларусь, на 6 сентября т.г. 1 доллар США стоил 5186 белорусских рублей.