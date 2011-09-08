На сегодняшних торгах поддержка пары евро/доллар будет в районе 1,4050 - эксперт

На торгах в четверг, 8 сентября, поддержка для пары евро/доллар в краткосрочной перспективе будет расположена в районе 1,4050, сопротивление – вблизи уровня 1,4150.

Для пары фунт/доллар поддержкой будет выступать уровень 1,5920, тогда как рост ограничен отметкой 1,6050. Пара доллар/иена, скорее всего, продолжит торговаться в диапазоне 77,00 - 77,70, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, четверг будет достаточно насыщен публикациями важных фундаментальных данных. Особый интерес для участников рынка вызовет пресс-конференция председателя ЕЦБ Жан-Клода Трише, которая намечена сразу после объявления решения ЕЦБ по процентной ставке. Высказывания Трише могут привести к значительным изменениям в расстановке сил на валютным рынке и формированию новой определяющей тенденции на ближайшую перспективу. Между тем, рынок также будет ждать выступления президента США Барака Обамы и Бена Бернанке, рассчитывая получить указания на то, каким будет следующий шаг ФРС.