Нидерланды предлагают странам с долгами передать контроль за госфинансами Еврокомиссии

Брюссель. Нидерланды предлагают странам зоны евро с большими долгами передать контроль за государственными финансами Еврокомиссии либо отказаться от единой валюты.

Об этом сообщает Интернет-издание EUobserver со ссылкой на письмо премьер-министра Нидерландов Марка РУТТЕ национальному парламенту, подписанному также министрами финансов, экономики и иностранных дел.

«Страны-члены, не желающие перейти под попечительство (Еврокомиссии – УНИАН), могут выбрать вариант выхода из еврозоны», - говорится в письме.

«Для продолжения членства в монетарном союзе государства должны полностью выполнять соглашения», - добавляет голландский премьер.

В соответствии с его предложениями, должен быть назначен специальный комиссар ЕС для надзора за бюджетами стран-членов зоны евро.

При этом предполагается, что в случае повторяющихся нарушений странами-членами зоны евро правил монетарного союза комиссар должен иметь право напрямую участвовать в управлении бюджетной системой страны.

Предполагается три уровня такого участия. На первом из них комиссар должен иметь право привлекать внешнего аудитора для оценки расходов и их возможного сокращения. На втором – вводить обязательные для исполнения меры, направленные на сокращение бюджетных расходов, а на третьем – поручать независимому аудитору готовить бюджет страны перед его утверждением национальным парламентом.

В письме признается, что правительство Нидерландов предлагает радикальные меры, однако премьер-министр аргументирует их необходимостью выживания еврозоны.

«Для еврозоны и внутреннего рынка в их нынешней форме, чтобы иметь будущее как стабильному валютному союзу, который поддерживает наше благополучие, необходим радикальный прорыв», - сказано в письме.